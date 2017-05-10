Київ очікує, що верифікація списків на обмін закінчиться наступного тижня

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Середа, 10 травня 2017, 17:52

В офісі українського омбудсмена очікують на закінчення наступного тижня процесу верифікації громадян, які не хочуть повертатися на територію ОРДО/ОРЛО.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив представник омбудсмена Михайло Чаплига.

Він зазначив, що українська сторона не утримує ані полонених, ані заручників.

"Мова йде про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі відповідно до вироку суду, або щодо яких триває слідство, і їм обрано запобіжний захід, або ж про осіб, які не відбувають покарання і ні в чому не звинувачуються, але присутні у списках обміну", - зазначив Чаплига.

За його словами, мова йде про те, щоб впевнитися, що це їхня воля – не бути переміщеними. Це відбувається шляхом особистого спілкування.

"Наразі вже завершена верифікація щодо списків так званої "ДНР", і відбувається верифікація списків так званої "ЛНР", - сказав Чаплига.

Він зазначив, що списки ОРЛО менші, ніж списки ОРДО, отже очікується, що наступного тижня процес закінчиться, і вже можна буде приймати рішення.

Як повідомлялося у середу, 10 травня, на верифікацію на підконтрольні Україні території приїхали кілька матерів з ОРЛО.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Донбас
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