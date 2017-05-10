Порошенко обговорив з конгресменами США агресію Росії

Президент Петро Порошенко зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Про це у середу повідомляє прес-служба президента.

До складу делегації увійшли конгресмени Майкл Маккол, Уілл Херд, Марта Максаллі, Кенні Марчант, Клей Хіггінс, Кетлін Райс, Датч Рупперсбергер.

Вказується, що Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.

Згідно із повідомленням, сторони обговорили посилення співпраці в сфері зміцнення оборонної здатності України протистояти російській агресії.

Українська правда