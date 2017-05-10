Патрулі ОБСЄ на Донбасі будуть їздити лише по асфальту
Патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ будуть їздити тільки по дорогах з бетонним та асфальтовим покриттям в зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.
Про це заявив журналістам перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Авто нашого патруля наїхало на боєприпас, ймовірно, міну, яка є зброєю невибіркової дії... Наразі ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його здійснює секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - сказав він на прес-конференції, передає російський "Інтерфакс".
За словами Хуга, голова ОБСЄ Себастьян Курц дав секретареві завдання провести зовнішню експертизу.
"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти доти, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на цьому етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи, і вони будуть втілені, якщо буде потрібно", - заявив він.
Вранці 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб Луганської області, непідконтрольного Києву, імовірно на міні підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.