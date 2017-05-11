Стан затриманого в РФ українця Панова різко погіршився

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Четвер, 11 травня 2017, 00:34

Стан громадянина України Артура Панова, якого в Росії звинувачують у підготовці теракту в Ростові-на-Дону, різко погіршився після оголошення голодування.

Про це повідомляє сайт "Кавказский узел".

Увечері 10 травня Панов втратив свідомість під час чергового засідання Північно-Кавказького військового суду.

Після короткої технічної перерви, коли колегія суддів входила в зал, Панов впав на підлогу в клітці- "акваріумі", конвойні попросили другого підсудного - Максима Смишляєва підняти його. Смишляєв відзначив, що Панов "різко побілів". Суддя прийняв рішення викликати "швидку допомогу".

Панов оголосив про початок безстрокового сухого голодування з вимогою екстрадиції його в Україну протягом двох тижнів на засіданні суду 3 травня.

Адвокат Артура Панова Сергій Московкін розповів, що в святкові дні адвокатів в СІЗО "не пускали, тому він зі своїм підзахисним не зустрічав". Московкін також розповів, що "перед початком засідання Панов повідомив йому, що продовжує голодування".

Разом з тим представник Громадської спостережної комісії Ростовської області повідомив, що в обласному управлінні ФСВП і в СІЗО стверджують, що "заяв про голодування Панов не робив".

"За твердженням управління ФСВП, ніяких проблем зі здоров'ям Панов не відчуває і приймає їжу", - сказав представник ГСК.

Також видання повідомляє, що Панов через свого адвоката Сергія Московкіна передав сьогодні заяву. У ній підсудний пише, що він "не відмовляється від того, що дійсно мав думку вчинити злочин, переступити межу".

"Але це всього лише думка і ніколи б я не пішов на те, щоб з моєї вини, навмисної або випадкової, загинув хоч хто-небудь", - стверджується в заяві Панова.

За версією російського "слідства", українець, який був активним прихильником ідей націоналізму, вирішив вчинити в Ростові-на-Дону терористичний акт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зробити це він мав намір в місці масового скупчення людей.

Для того, щоб виконати задумане, обвинувачений почав листуватися в соціальних мережах з ростовчанином. Українець розповів йому про те, що на території Ростова-на-Дону планується теракт, і пообіцяв йому в разі успіху грошову винагороду і виїзд за межі Росії.

Громадянин України в домашніх умовах нібито виготовив і зберігав вибухові речовини і пристрої. З листопада по грудень 2015 року його вів пошук потенційних об'єктів з масовим перебуванням людей, а також проводив розвідку наявних на них антитерористичних систем безпеки.

Як стверджує російське слідство, в кінці листопада 2015 року Панов і місцевий житель зустрілися в Ростові-на-Дону, де ростовчанин дізнався подробиці про планований теракт, потужність вибухового пристрою і компоненти, з яких його буде виготовлено, а також про передбачуване місце здійснення теракту.

На початку грудня 2015 року українець був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Ростовчанина затримали в квітні 2016 року.

Панов звинувачується в приготуванні до терористичного акту і замаху на втягнення особи в його вчинення, незаконному виготовленні вибухових речовин і публічному виправданні тероризму, житель Ростова-на-Дону - в сприянні терористичній діяльності.

Теми: заручники Росія
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