Тіллерсон заявив Лаврову, що санкції не знімуть до повної зміни поведінки РФ

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Четвер, 11 травня 2017, 00:56

Санкції накладені на Росію будуть лишатись у силі доки Москва не дасть зворотній хід своїм діям, які і послужили причиною накладення на неї санкцій.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Гезер Науерт, коментуючи зміст розмови державного секретаря Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, передає Голос Америки.

"Державний секретар та міністр закордонних справ Росії обговорили важливість перемоги над ІДІЛ, деескалацію насильства у Сирії та забезпечення надходження гуманітарної допомоги до сотень тисяч цивільних у цій країні. Окрім того, державний секретар США та міністр закордонних справ Росії підтвердили підтримку очолюваного ООН політичного процесу у Женеві, який відіграє центральну роль в міжнародних зусиллях домогтися стійкого вирішення конфлікту", - відзначила Науерт.

"З приводу України, державний секретар Тіллерсон наголосив на необхідності прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод. Санкції накладені на Росію будуть лишатись у силі доки Москва не дасть зворотній хід своїм діям, які і послужили причиною накладення на неї санкцій", - також наголосила речниця Держдепу.

Повідомляється, що США та Росія також погодились продовжувати дискусії спрямовані на розв'язання інших проблем у двосторонніх відносинах, включно із стратегічною стабільністю.

Теми: США Росія санкції Мінські угоди
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