Бойовики обстріляли Широкине з реактивних систем "Партизан"

Бойовики ОРДО 10 травня здійснили 4 обстріли населеного пункту Широкине, застосовуючи заборонену мінськими угодами реактивну систему "Партизан".

Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру контролю і координації, яку поширив прес-центр штабу АТО.

"Так, сьогодні 10 травня, починаючи з 11.35 противником по населеному пункту Широкине, протягом дня, чотири рази було застосовано 122 міліметрову легку переносну реактивну систему "Партизан" із загальною кількістю 16 пострілів. На щастя, жертв серед мирного населення немає", - сказано у заяві.

В СЦКК зазначили, що такі дії з боку бойовиків в першу чергу мають на меті виправдати самообстріли своїх позицій, які мали місце 4 та 9 травня цього року у напрямку населеного пункту Безіменне, що видавалися за нібито обстріли з боку Збройних Сил України.

Також військові підкреслюють, що бойовики здійснюють обстріли з метою дискредитації Збройних сил України та загострення конфліктної ситуації у регіоні, у тому числі серед мирного населення.

Крім того, інтенсивне застосування бойовиками в одному напрямку РСЗВ "Партизан" це прямі провокаційні дії по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України з метою викликати вогонь у відповідь, констатували в СЦКК.

"Але наші підрозділи на ці провокації не піддаються та відповідно до Мінських домовленостей дотримуються режиму припинення вогню", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 10 травня проросійські бойовики від початку доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних Сил України.