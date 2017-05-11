Лідер республіканців у Сенаті США проти розслідування ролі РФ у виборах

6 переглядів
0
Четвер, 11 травня 2017, 03:52

Лідер більшості в Сенаті США, республіканець Мітч Макконнелл виступає проти проведення будь-яких розслідувань втручання Москви у вибори президента в 2016 році - як нових, так і тих, що вже ведуться.

Про це пише DW.com.

Відкриваючи засідання Сенату в середу, 10 травня, Макконнелл заявив, що не підтримує початок будь-яких нових розслідувань того, чи вплинула Росія на президентські вибори в США 2016 року і буде перешкоджати проведенню вже початих перевірок.

У той же час лідер Демократичної партії у верхній палаті Конгресу Чак Шумер знову зажадав призначити незалежного спецпрокурора для вивчення цього питання.

За його словами, необхідність цього стала ще більш нагальною після того, як президент Дональд Трамп напередодні раптово звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

"Незалежне розслідування ролі Москви в передвиборній кампанії - це єдиний спосіб повернути довіру народу", - підкреслив Шумер.

Крім нього і інші представники демократів, а також впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн наполягають на тому, щоб вивченням втручання Росії в хід виборів зайнявся спеціально призначений розслідувач або спецкомітет.

Як повідомлялось, Комі за кілька днів до того, як Трамп звільнив його, прагнув розширити розслідування про ймовірну змову між президентською кампанією Трампа і Росією.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сенат США вимагає від Флінна всі документи про зв'язки з РФ 11 травня 2017, 03:04
Звільнений директор ФБР планував розширити розслідування щодо РФ 11 травня 2017, 01:33
Трамп нагадав Лаврову про відповідальність за виконання "Мінська" 10 травня 2017, 20:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ: Фігуранта справи Шеремета Устименка звільнили з відомства у 2014 році
Гнап: Працівники СБУ почистили сервер із відео у справі Шеремета
Співробітник СБУ був під будинком Шеремета напередодні вбивства — розслідування
Журналісти знайшли нові деталі у справі Шеремета
Усі новини
Маки пам’яті

Як народжувалася традиція

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей