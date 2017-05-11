Лідер республіканців у Сенаті США проти розслідування ролі РФ у виборах

Лідер більшості в Сенаті США, республіканець Мітч Макконнелл виступає проти проведення будь-яких розслідувань втручання Москви у вибори президента в 2016 році - як нових, так і тих, що вже ведуться.

Про це пише DW.com.

Відкриваючи засідання Сенату в середу, 10 травня, Макконнелл заявив, що не підтримує початок будь-яких нових розслідувань того, чи вплинула Росія на президентські вибори в США 2016 року і буде перешкоджати проведенню вже початих перевірок.

У той же час лідер Демократичної партії у верхній палаті Конгресу Чак Шумер знову зажадав призначити незалежного спецпрокурора для вивчення цього питання.

За його словами, необхідність цього стала ще більш нагальною після того, як президент Дональд Трамп напередодні раптово звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

"Незалежне розслідування ролі Москви в передвиборній кампанії - це єдиний спосіб повернути довіру народу", - підкреслив Шумер.

Крім нього і інші представники демократів, а також впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн наполягають на тому, щоб вивченням втручання Росії в хід виборів зайнявся спеціально призначений розслідувач або спецкомітет.

Як повідомлялось, Комі за кілька днів до того, як Трамп звільнив його, прагнув розширити розслідування про ймовірну змову між президентською кампанією Трампа і Росією.