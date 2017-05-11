Внаслідок землетрусу в Китаї загинуло 8 осіб

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Четвер, 11 травня 2017, 05:17

На заході Китаю стався помірний, але неглибокий землетрус, внаслідок якого загинуло 8 осіб і 20 постраждали.

Про це повідомляє AP.

Землетрус стався вранці 11 травня в автономному районі на заході Китаю Сіньцзян у гірському районі Ташкурган, що межує з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном. Як повідомила місцева влада, землетрус зруйнував 180 будинків.

За даними геологічної служби США магнітуда коливань сягнула 5,4 бала, а епіцентр знаходився на глибині 10 км.

Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Теми: Китай стихійне лихо
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