Внаслідок землетрусу в Китаї загинуло 8 осіб
На заході Китаю стався помірний, але неглибокий землетрус, внаслідок якого загинуло 8 осіб і 20 постраждали.
Про це повідомляє AP.
Землетрус стався вранці 11 травня в автономному районі на заході Китаю Сіньцзян у гірському районі Ташкурган, що межує з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном. Як повідомила місцева влада, землетрус зруйнував 180 будинків.
За даними геологічної служби США магнітуда коливань сягнула 5,4 бала, а епіцентр знаходився на глибині 10 км.
Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.
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