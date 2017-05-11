Клімкін поговорив про Донбас з Трампом і Пенсом

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Четвер, 11 травня 2017, 05:31

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

Про це повідомляє посольство України в США.

"Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

У цей день також відбулася зустріч глави українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

"Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії", - зауважується в повідомленні.

На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.

Як повідомлялося, 10 травня у Білому домі також відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом Дональдом Трампом.

Теми: МЗС США Донбас Клімкін
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