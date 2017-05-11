АТО: 37 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

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Четвер, 11 травня 2017, 07:41

За минулу добу, 10 травня, зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних Сил України, поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку позиції морських піхотинців у районі Широкиного  ворог обстрілював з переносних реактивних систем "Град-П", мінометів калібру 82 мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Красногорівку бойовики накрили вогнем мінометів калібру 82 мм.

По опорних пунктах ЗСУ поблизу Водяного стріляли з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Гнутового обстріли велись з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя та Новоселівки Другої  противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та гранатометів.

На Донецькому напрямку  опорні пункти сил АТО поблизу шахти "Бутівка"  зазнали обстрілу

з 120-мм мінометів.

Зайцеве обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

По захисниках Авдіївки бойовики також застосували  82-мм міномети та кулемети великих калібрів.

Новгородське обстрілювали з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під Кам`янкою противник бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів.

Опорні пункти ЗСУ поблизу Троїцького обстрілювали з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів російсько-терористичні підрозділи били по захисниках Новоолександрівки.

По оборонцях Валуйського та Новозванівки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

Проти захисників Кримського терористи застосували автоматичні гранатомети.

Як повідомляє штаб АТО, в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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