Гонтарева допускає, що після відставки її будуть переслідувати

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева допускає можливість судового або кримінального переслідування після її відставки, в той же час підкреслює правильність своїх реформаторських дій на посту керівника центробанку.



Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"Переслідування – воно може бути. Тому що кількість інсинуацій, провокацій, нісенітниць, брудних компаній зашкалює. Чи варто цього боятися? – Ні. Ні на секунду не сумнівалася, що все зробила правильно", – говорить Гонтарева.



Вона заявила, що йде з посади глави НБУ за власним бажанням у зв'язку з виконанням своєї місії на цій посаді, а "не в зв'язку зі зміною політичних еліт, що є доказом руху країни вперед".



"Як би хтось не думав, що Україна нікуди не рухається, я, прощаючись з усіма, точно можу сказати: країна рухається", – заявила Гонтарєва.



Глава Нацбанку пояснює свій низький рейтинг серед населення тим, що всі медіа в країні знаходяться в руках тих, з ким Нацбанк під її керівництвом три роки боровся за очищення банківського сектора.



"Вони з нами борються, "годують" політиків, які вам потім розповідають, який поганий Національний банк", – пояснила керівник НБУ.



Гонтарева також уточнила, що не збирається виїжджати з країни.



Відповідаючи на питання про стоять перед Нацбанком небезпеки, глава регулятора назвала внесений до Верховної Ради законопроект (№5303) "Про внесення змін до статті 99 Конституції України щодо удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання країни".



"З цим треба боротися. Для цього є вся світова спільнота, є всі наші 5 тисяч людей центрального банку... Тут компромісів бути не може – за незалежність Нацбанку кожен повинен вийти і відстояти її", – підкреслила глава НБУ.



Гонтарева заперечує, що під час керівництва центробанком на неї чинив політичний тиск президент України Петро Порошенко.



"Думаю, що я і в 14-му погано прислухалася (до порад або прохання Порошенка - ред.), і в 15-му, і в 16-му. Напевно, в цьому ще одне головне наше досягнення – побудова незалежного Національного банку, чого я бажаю і своєму наступнику", – сказала Гонтарєва.



Вона зазначила, що не йтиме в політику, і висловила жаль, що в країні відсутня політична сила, яку б вона хотіла бачити під умовною назвою "Партія здорового глузду".



Як повідомлялося, глава Нацбанку Гонтарева 10 квітня заявила про свою відставку з 10 травня. За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у вимушеній відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника НБУ.

Узв'язку з поданою раніше заявою про відставку Гонтарева призначила з 11 травня виконуючим обов'язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.