У Києві з бізнесмена вимагали 1,3 мільйони доларів "для Луценка"
У Києві затримали групу з трьох осіб, які вимагали з бізнесмена 1,3 мільйони доларів для передачі, як вони заявили, особисто генпрокурору Юрію Луценку.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Цимус справи у тому, що два адвокати і один підсудний по статті за умисне вбивство громадянин вимагали від приватного підприємця 1,3 млн дол для передачі особисто Генпрокурору України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи", - зазначив Луценко.
Генпрокурор закликав усіх, хто стикається з поборами на користь прокурорів, повідомляти про це.
Українська правда
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