У Києві з бізнесмена вимагали 1,3 мільйони доларів "для Луценка"

1521 перегляд
0
Четвер, 11 травня 2017, 11:02

У Києві затримали групу з трьох осіб, які вимагали з бізнесмена 1,3 мільйони доларів для передачі, як вони заявили, особисто генпрокурору Юрію Луценку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Цимус справи у тому, що два адвокати і один підсудний по статті за умисне вбивство громадянин вимагали від приватного підприємця 1,3 млн дол для передачі особисто Генпрокурору України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи", - зазначив Луценко.

 
Шахраїв затримали на гарячому 
фото з facebook юрія луценка
 
Шахраї вимагали 1,3 млн доларів нібито для генпрокурора 
фото з facebook Юрія луценка

Генпрокурор закликав усіх, хто стикається з поборами на користь прокурорів, повідомляти про це.

Українська правда

Теми: Київ Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві горить Дарницький ринок 10 травня 2017, 19:16
Зелену інсталяцію на місці пам’ятника Леніну розвалили 10 травня 2017, 13:29
В ОУН після погрому штабу хочуть відставки Авакова 10 травня 2017, 13:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЄС ЗАВЕРШИВ СХВАЛЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ УКРАЇНИ
Лавров заявив, що Трамп не говорив із ним про санкції
Кримського татарина Ізетова після обшуку забрали окупанти
Хроніка 11 травня.  Розкладачка Тимошенко та  "референдум" на Донбасі
Усі новини
Імена, історії, відео

Хто вийде на сцену другого півфіналу Євробачення-2017

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей