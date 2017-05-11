ОБСЄ зафіксувала важку воєнну техніку та дітей на парадах 9 травня в ОРДЛО

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Четвер, 11 травня 2017, 11:27

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала на парадах в ОРДЛО важку воєнну техніку та використання дітей у парадах 9 травня.

Про це повідомляють у звіті ОБСЄ.

"У Луганську спостерігачі бачили приблизно 1 125 озброєних членів ОРЛО у 13 групах та 140 неозброєних дітей (віком 12–15 років) у 2 групах, що рухалися строєм та за якими спостерігали присутні на параду глядачі (приблизно 10 000 осіб)", - йдеться у звіті.

Також місія бачила на параді у Донецьку 19 груп із членів ОРДО, 18 з яких складалися з чоловіків, а 1 - з жінок. Вони рухались строєм, а деякі з учасників були озброєними.

Окрім того, місія зафіксувала порушення відповідних ліній відведення.

У підконтрольних районах ОРЛО "одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ, БМ-21 "Град", 122 мм), одну самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і один танк (Т-72). У Луганську СММ зафіксувала 6 РСЗВ (БМ-21), 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30, "Жаба", 122 мм, і п’ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10", 120 мм) і 6 танків (Т-72)[2]. У другій половині дня 9 травня спостерігачі зафіксували таке озброєння на території аеродрому: 7 РСЗВ (БM-21), 7 самохідних гаубиць (2С1), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 і п’ять 2A65), 7 зенітних ракетних комплексів (9К35) і 7 танків (Т‑72)."

На окупованих територіях Донецької області спостерігачі теж зафіксували порушення ліній відведення.

У Донецьку — 4 РСЗВ (одну БM-13-16 "Катюша" і три БM-21-1), 3 самохідні гаубиці (2С1), 6 буксируваних гаубиць (три Д-30A і три 2A65), 4 протитанкові гармати (три МТ-12 "Рапіра", 100 мм, і одну M-1942, 76 мм), 3 міномети (ПM-38, 120 мм), 7 танків (один T-34/85, три Т-72Б, три Т-64), 3 зенітні ракетні комплекси (один 9А35, два 9A34M3) і 3 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм)[3]. Команда СММ також бачила 3 самохідні гаубиці (2С1), що рухалися на схід у підконтрольному "ДНР" с. Хрещатицьке (кол. Красноармійське, 86 км на південь від Донецька).

Також ОБСЄ заявляє , що зафіксувала заборонену техніку на вільних територіях.

Йдеться про 2 самохідні зенітні ракетні комплекси (один 9К35 8 травня і один 9К35 з боєкомплектом 9 травня), які стояли в Попасній, і один зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), що стояв у с. Орлівка (22 км на північний захід від Донецька).

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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