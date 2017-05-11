Князєв збирає всю слідчу групу Нацполіції у справі Шеремета

Голова Нацполіції Сергій Князєв на 12 годину четверга збирає всю слідчу групу Національної поліції у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив у розмові з кореспондентом "Української правди" у кулуарах Кабміну.

"Ми приєднаємо сюжет журналістів до матеріалів кримінального провадження і перевіримо викладену там інформацію", - зазначив Князєв.

За його словами, на нараді з групою розслідування вбивства Князєв обговорить помилки слідства, а також факти, які буди викладені у сюжеті Слідства інфо.

На уточнення УП, чи був допитаний колишній працівник СБУ, який перебував у автомобілі "Шкода" неподалік місця закладки вибухівки під машину Шеремета, керівник Нацполіції зазначив: "Ще раз повторюю, я зараз збираю всю слідчу групу, заслухаємо всі звіти".

Устименко

Як відомо, 10 травня було презентовано розслідування журналістів OCCRP та Слідства.Інфо вбивства Павла Шеремета, що сталося 20 липня 2016 року.

Згідно з даними розслідування, Ігор Устименко, який працював в СБУ принаймні станом на 2014 рік, був помічений біля місця закладки вибухівки задовго до і під час закладки

Устименко був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку.

Він приїхав на місце події на Шкоді Октавії АА 2551 МО сірого кольору. Її зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав Павло.

Сам Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою.

Як відомо, 20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

До розслідування були залучені представники ФБР.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Слідство встановило, що вибух в автомобілі відбувся від дистанційного спрацювання вибухового пристрою.

Крім того, Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка. Нацполіція провела опитування понад 500 свідків, обійшла багато будинків в тому районі в пошуках цих людей. Про результати цих дій Нацполіції не повідомляється.

28 жовтня 2016 року УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Однак тодішній перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що висновки були зроблені лише з кількох судових рішень з понад 97.

8 лютого 2017 року слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивство Павла Шеремета через його журналістську діяльність в Україні й інших країнах.

Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП