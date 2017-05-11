Викраденого кримського татарина Ізетова відпустили

Силовики окупованого Криму відпустили затриманого в ході незаконного обшуку кримського татарина Ризу Ізетова.

Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

"Обшук і допит проводилися з приводу зниклого в 2016 році якогось Меметова, який підозрюється в участі в незаконному бандформуванні. Ізетов відповідати на запитання слідчого відмовився, адвоката до нього так і не пустили", - написав він.

За словами Наумлюка, під час обшуку у Ізетова відібрали планшет і телефон, які пообіцяли повернути після "експертизи".

Журналіст додав, що це вже, як мінімум, другий обшук у справі зниклого Меметова, але також є інформація, що їх було набагато більше, однак учасники бояться про них розповідати.

Як повідомлялося, вранці 11 травня у Ізетова в селі Строгонівка на східній околиці Сімферопольського району провели обшук, після чого його відвезли в Центр з протидії екстремізму МВС РФ.

Українська правда