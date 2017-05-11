Кабмін затвердив порядок проходження поліграфа у ДБР

Кабінет міністрів підтримав проект постанови про затвердження порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань.

Зачитуючи його на засіданні уряду, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сказала, що проект затверджує порядок процедури проходження поліграфа для співробітників Державного бюро розслідувань.

Проект постанови розроблено відповідно до вимог закону про ДБР і "погоджено без зауважень із Мінфіном, із зауваженням, які враховано, Міністерства юстиції", зазначила вона.

Міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що врахування зауважень Мін'юсту важливе, бо це вплине і на проведення конкурсу на обрання керівництва Держбюро розслідувань.

"Саме на підставі цього порядку буде проводитися завершальний етап конкурсу, проведений поліграф по тих кандидатах, які зараз подані на позиції керівника й заступників Державного бюро розслідувань", – сказав він.

"Прошу, щоб були враховані всі пропозиції Міністерства юстиції", – наголосив Петренко.

Члени Кабінету міністрів підтримали це рішення.

Олена Рощенко, УП