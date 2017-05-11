Штаб АТО: Ворог дещо знизив вогневу активність

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Четвер, 11 травня 2017, 12:46

В зоні проведення антитерористичної операції 10 травня бойовики дещо знизили вогневу активність.

Про це на брифінгу 11 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Минулої доби ситуація на лінії розмежування стала дещо спокійнішою. Російсько-окупаційні війська майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій. Втім окупанти продовжують застосовувати епізодично міномети, а на маріупольському напрямку – реактивні устновки "Град" Партизан", – сказав він.

Мотузяник підтвердив, що за минулу добу в результаті бойових дій 1 військовий отримав поранення.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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