Штаб АТО: Ворог дещо знизив вогневу активність

В зоні проведення антитерористичної операції 10 травня бойовики дещо знизили вогневу активність.

Про це на брифінгу 11 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Минулої доби ситуація на лінії розмежування стала дещо спокійнішою. Російсько-окупаційні війська майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій. Втім окупанти продовжують застосовувати епізодично міномети, а на маріупольському напрямку – реактивні устновки "Град" Партизан", – сказав він.

Мотузяник підтвердив, що за минулу добу в результаті бойових дій 1 військовий отримав поранення.

Валентина Романенко, УП