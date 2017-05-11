Сурков визначає політику в ОРДЛО і керує кадрами – Reuters

Високопоставлений помічник президента РФ Владислав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова трьох колишніх лідерів донбаських бойовиків.

В матеріалі вказується, що "масштаби впливу і повноважень Владислава Суркова не вказуються і не визнаються Кремлем, який описує свою роль в конфлікті так, немов має у ньому вплив, але не є дійовою особою".



Троє людей, які займали високі посади в сепаратистському русі на сході України розповіли, як Сурков контролює ситуацію на місцях за допомогою спеціально відібраних довірених осіб, які регулярно доповідають йому про стан справ, як він використовував помічників для організації виборів і працював над створенням структур влади, які рахуються із бажаннями Москви.



"Будь-який дзвінок з Москви... розцінювався як дзвінок з канцелярії самого Господа Бога і не обговорювався, приймався до виконання негайно", - згадує Олексій Александров, один з лідерів бойовиків в Донецьку, який згодом виїхав звідти. Два інших сепаратиста підтвердили цю інформацію, але відмовилися бути названими.



Співрозмовники також висловили припущення, що Кремль скористався конфліктом і поставив на чолі самопроголошених республік своїх людей, які, за їхніми словами, не дбають про інтереси регіону. Всі троє повідомили, що Москва поступово змусила піти більшість організаторів бунтів, погрожуючи їм смертю і позбавленням волі.

Також три колишніх лідера бойовиків сказали, що Сурков зіграв ключову роль у призначенні колишнього електромеханіка вугільної шахти зі сходу Олександра Захарченко лідером "ДНР". Саме він, за словами екс-лідерів, запропонував у 2014 році призначити Захарченко на головну посаду.



Як розповів тодішній "прем'єр-міністр" бойовиків Олександр Бородай, таким чином Москва хотіла продемонструвати Заходу, що "повстання" має народний характер.

Після того, як лідером донецьких бойовиків став Захарченко, в регіоні пройшли загальні вибори, які затвердили його на посаді.

За словами Александрова, для допомоги Захарченко в передвиборній кампанії в Донецьк приїжджала команда росіян, які працювали на Суркова.

Члени команди Суркова не називали нікому в Донецьку своїх справжніх імен, використовуючи замість них позивні. У відповідь на питання про те, звідки він знає, що вони працювали на Суркова, Александров сказав: "Так вони і не приховували цього. Гучно при першій слушній нагоді заявляли".

П'ять джерел, в тому числі наближений до адміністрації президента РФ, і інший, який працював з Сурковим в Кремлі, сказали Reuters, що той регулярно зустрічається з лідерами сепаратистів, як на бунтівної території, так і в Росії.

Reuters вказує, що Сурков і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповіли на питання про масштаби ролі Суркова на Україні.

Адміністрація президента України Петра Порошенка також відмовилася від коментарів.



Як відомо, Захід вважає Суркова одним з архітекторів кампанії по приєднанню Криму до Росії в 2014 році і заборонив йому в'їзд в США і країни Євросоюзу з березня того ж року.