Януковичу запропонували три варіанти відеозв'язку з судом

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Четвер, 11 травня 2017, 15:56

Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом на засіданні 18 травня.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, цитуючи представника державного обвинувачення, прокурора Руслана Кравченко.

За його словами, відповідний лист-роз'яснення направлено адвокатам колишнього президента.

"Участь В. Януковича в підготовчому судовому засіданні передбачається не через міжнародну правову допомогу, тому немає необхідності суду звертатися в державні органи РФ. Суд, маючи таку можливість, надав швидке виконання прав обвинуваченого", - пояснює прокурор.

Кравченко зазначає, що своїм рішенням Оболонський райсуд дав можливість екс-президенту "не прикріплятися" ні до будь-якого з російських судів, ні до будь-яких інших органів.

"Янукович не раз заявляв про своє бажання брати участь в судовому процесі. Ось ми і подивимося, чи були ці заяви правдивими або ж простим піаром. На сьогоднішній день йому надані всі можливості брати участь в суді 18 травня по відеозв'язку, де б він не перебував. Все тепер залежить від сторони захисту", - каже представник держобвинувачення.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

За словами Кравченка, оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за його злочин - довічне ув'язнення.

Українська правда

Теми: Янукович суд
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