Радецький звинувачує голову НАЗК у блокуванні перевірки декларацій

Заступник голови Національного агентство по запобіганню корупції Руслан Радецький звинувачує голову НАЗК Наталю Корчак у блокуванні перевірки електронних декларацій чиновників.



Про це він пише 11 травня на своїй сторінці в Facebook.

"До умисного зволікання із запровадженням автоматизованої перевірки декларацій, доступу до реєстрів та баз даних, блокування проведення конкурсного добору до підрозділу відповідального за проведення перевірок, систематичного поливання брудом своїх колег по НАЗК додалося перешкоджання у початку проведенні перевірок декларацій", – пише Радецький.

За його словами, вже втретє голова НАЗК заблокувала початок проведення перевірки е-декларацій суб’єктів декларування.

"Корчак ігноруючи думку інших членів НАЗК, одноособово закрила засідання НАЗК, не бажаючи навіть обговорювати включення цього питання до порядку денного. Таким чином, без належної перевірки залишилися е-декларації", – зазначає Радецький.

Радецький вважає, що, такі дії голови НАЗК направлені на дискредитацію його, як відповідального за проведення перевірки.

"Проте важливо відзначити, що безвідповідальність та некомпетентність Корчак дискредитує антикорупційний орган та державу не лише в очах українців, а і в очах світової спільноти", – зазначив також заступник глави НАЗК.

Як відомо, в останні дні березня 2017 року система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня збігав термін для більшості декларантів другої хвилі.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через це.

Корчак заявляла вже, що не збирається йти у відставку, і жалілася Національному антикорупційному бюро, Генеральній прокуратурі, поліції та Раді нацбезпеки й оборони на дії посадовців Держслужби спецзв’язку та ДП "УСС", у яких вбачає ознаки службових злочинів.

Ані в уряду, ані у Верховної Ради немає повноважень звільняти керівництво НАЗК.

Член НАЗК Руслан Рябошапка заявляв, що Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства.

А Корчак звинувачувала Радецького у безвідповідальному гальмуванні роботи НАЗК.

Глава НАЗК також попросила попросила Кабінет міністрів провести службове розслідування діяльності її заступника Руслана Радецького та члена НАЗК Руслана Рябошапки.

НАЗК визнало збій у роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік лише 96 осіб.

Українська правда