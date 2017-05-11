Масова бійка в Дніпрі: під вартою 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку

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Четвер, 11 травня 2017, 16:23

За підозрою в організації сутичок, що сталися 9 травня в Дніпрі, було взято під варту семеро "тітушок", ще сімох розшукують правоохоронці.

Про це у четвер повідомив радник міського голови Дніпра Максим Музика у Facebook.

За його словами, така інформація була отримана на зустрічі активістів та ветеранів з керівництвом прокуратури, МВС та СБУ в Дніпропетровській області щодо перебігу слідства у справі про заворушення в місті 9 травня.

"На сьогодні: 7 "тітушок" встановлено та затримано (під вартою), 7 "тітушок" розшукуються (особи встановлені), 9 потерпілих дали свідчення", - пише Музика.

Він зазначив, що під час зустрічі правоохоронці закликали очевидців та потерпілих, хто має фото та відеоматеріали (особливо з квадрокоптерів), ділитися інформацією з прокуратурою.

"Нас завірили, що роблять все можливе, щоб винні були покарані згідно закону і було непотрібно вчиняти самосуд. Інформацію щодо ходу розслідування та час та місце судових засідань обіцяють надавати регулярно та вчасно", - розповів радник мера.

Як відомо, 9 травня в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано понад 10 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено.

Українська правда

Теми: Дніпро надзвичайна подія
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