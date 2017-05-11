НАБУ отримало доступ до реєстру електронних декларацій

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Четвер, 11 травня 2017, 16:49

Національне антикорупційне бюро України у повному обсязі отримало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це у четвер повідомляє прес-служба відомства.

Вказується, що тепер детективи та аналітики НАБУ можуть опрацьовувати усі дані з Реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу прямо з приміщень Бюро.

"Це значно спрощує та пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ, під час розслідувань кримінальних проваджень на предмет наявності в них ознак корупційних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ повідомили, що розслідують понад 40 проваджень, у тому числі, за результатами перевірки електронних декларацій.

Українська правда

Теми: НАБУ декларації
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