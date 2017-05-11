Справа Шеремета: Устименко уникає запитання про роботу в СБУ

Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко не відповідає на запитання про те, чи працював він у відомстві.

Відповідний висновок можна зробити з аудіозапису, оприлюдненого журналісткою Слідства.Інфо Оленою Логіновою.

Дівчина додзвонилася до Устименка, щоб запитати, чи згадав він про те, що працював раніше у СБУ.

Однак її співрозмовник запропонував запитати про це когось іншого.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що "колишній чи теперішній співробітник СБУ" Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

У Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.

Українська правда