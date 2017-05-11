Справа Шеремета: Устименко уникає запитання про роботу в СБУ

3664 перегляди
0
Четвер, 11 травня 2017, 18:28

Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко не відповідає на запитання про те, чи працював він у відомстві.

Відповідний висновок можна зробити з аудіозапису, оприлюдненого журналісткою Слідства.Інфо Оленою Логіновою.

Дівчина додзвонилася до Устименка, щоб запитати, чи згадав він про те, що працював раніше у СБУ.

Однак її співрозмовник запропонував запитати про це когось іншого.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що "колишній чи теперішній співробітник СБУ" Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

У Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комітет Ради просять заслухати всіх силовиків щодо справи Шеремета 11 травня 2017, 16:28
У МВС не впевнені, що фільм-розслідування допоможе у справі Шеремета 11 травня 2017, 15:18
Справа Шеремета: поліція викликає авторів фільму й Устименка 11 травня 2017, 13:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: Устименко уникає запитання про роботу в СБУ
Через бійку у Дніпрі на 9 травня ГПУ допитує Вілкула
Радецький звинувачує голову НАЗК у блокуванні перевірки декларацій
Сурков визначає політику в ОРДЛО і керує кадрами – Reuters
Усі новини
Освіта

Куратор тестування PISA про те, як українцям побудувати сучасну систему освіти

Відео

Невідомі факти справи Павла Шеремета