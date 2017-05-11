Керченський міст може спровокувати екологічну катастрофу – прокуратура

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Четвер, 11 травня 2017, 19:20

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через порушення правил екологічної безпеки суб’єктами господарської діяльності під час будівництва Керченського мосту.

Про це у четвер повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

"За наданою прокуратурі інформацією фахівців, масштабні роботи можуть перетворити Азовське море в Чорноморську затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, у тому числі, дельфінів, які занесені до Червоної книги. Отже, будівництво мосту у протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи",  - йдеться у повідомленні.

"В порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будується об'єкт, який спричиняє серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення", - заявляють у прокуратурі.

В прокуратурі заявляють, що за інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, заподіяні оточуючому середовищу Чорного та Азовських морів при будівництві Керченського мосту, за умови необхідності кріплення морських берегів, становитимуть щонайменше 10 млрд грн.

Українська правда

Теми: Крим екологія Росія
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