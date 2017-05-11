Вбивця біатлоністки Демиденко отримав довічне ув’язнення

Вбивцю відомої української біатлоністки Олени Демиденко засудили до довічного ув’язнення.

Відповідне рішення суд ухвалив 10 травня, повідомляє прокуратура Сумської області.

Як відомо, 37-річного жителя Глухівського району, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, затримали на території Росії у серпні 2013 року.

У червні 2013 року 28-річну Олену Демиденко знайшли вбитою у Глухові Сумської області.

Закривавлене тіло спортсменки лежало на порозі власного будинку. На тілі нарахували 16 ножових поранень. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вбивства дівчини причетний її співмешканець. Він був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Українська правда