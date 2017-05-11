Арештували одного з учасників бійки у Дніпрі – Аваков
Суд арештував одного з учасників бійки у Дніпрі, яка відбулася 9 травня.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Перший Дніпровський тітушка вже за гратами - вироком суду заарештований на 2 місяці. І настрій різний на двох фотографіях з різницею у два дні..., і вілкули не допомогли... Далі гарантовано буде...", - написав він на Facebook.
Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.
За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.
Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.