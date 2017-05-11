Арештували одного з учасників бійки у Дніпрі – Аваков

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Четвер, 11 травня 2017, 23:49

Суд арештував одного з учасників бійки у Дніпрі, яка відбулася 9 травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Перший Дніпровський тітушка вже за гратами - вироком суду заарештований на 2 місяці. І настрій різний на двох фотографіях з різницею у два дні..., і вілкули не допомогли...  Далі гарантовано буде...", - написав він на Facebook.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда

Теми: Аваков Дніпро 9 травня
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