Опитування: американці вважають, що Комі звільнений через розслідування щодо РФ

Більшість американців - 54% - вважають, що різке звільнення президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі було недоцільним.

Про це свідчать дані опитування NBC News і SurveyMonkey.

Ще 46% американців вважають, що Комі був звільнений через розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році. 24% вважають, що причиною звільнення стало розслідування справи про електронну пошту Хілларі Клінтон. 22% американців упевнені, що Комі був звільнений з інших причин.

Також 54% опитаних згодні з тим, що неналежні контакти американських чиновників з РФ є серйозною проблемою, яку потрібно розслідувати. З них 83% не впевнені, що розслідування буде проведено гідно після звільнення Комі.

Опитування проводилося в режимі онлайн з 10 травня по 11 травня 2017 року серед 3746 американців. Похибка становить 2,5%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.