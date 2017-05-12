Порошенко: Україна працює над залученням лоукостів в країну

Президент України Петро Порошенко повідомив, що розроблена програма по залученню лоукостів в країну.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми робимо абсолютно скоординовану програму по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - зазначив він.

За словами Порошенка, багато бюджетних авіакомпаній вже бачать Україну як дуже перспективний ринок з дешевими квитками.