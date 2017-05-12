Порошенко: Україна працює над залученням лоукостів в країну

198 переглядів
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 01:53

Президент України Петро Порошенко повідомив, що розроблена програма по залученню лоукостів в країну.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми робимо абсолютно скоординовану програму по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - зазначив він.

За словами Порошенка, багато бюджетних авіакомпаній вже бачать Україну як дуже перспективний ринок з дешевими квитками.

Теми: Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією 11 травня 2017, 23:58
Артеменко просить ВАСУ повернути йому громадянство 11 травня 2017, 14:23
Порошенко: 11 червня запрацює "безвіз", я виконав одну з обіцянок 11 травня 2017, 11:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: екологічна ситуація на Донбасі вкрай небезпечна
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією
ЗМІ: У заступника Кличка – фальшивий диплом
День в АТО: 25 обстрілів, один загиблий та четверо поранених
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька

Celebrate diversity

Червона доріжка Євробачення (ФОТО)