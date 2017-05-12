Трамп підписав указ про зміцнення кібербезпеки

34 перегляди
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 05:23

Президент США Дональд Трамп 11 травня підписав указ про зміцнення кібербезпеки урядових установ.

Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі заявили, що указ спрямований на посилення захисту інфраструктури, зокрема, енергетичної мережі та фінансового сектора, від хакерських атак, які можуть становити загрозу національній безпеці або нашкодити економіці.

Радник з питань внутрішньої безпеки Білого дому Том Боссерт сказав, що до цього указу також причетна і адміністрація колишнього президента США Барака Обами.

За словами Боссерта, російські хакери не стали причиною підписання даного указу. Він додав, що "росіяни не є нашим єдиним противником в Інтернеті".

Агентство відзначає, що Трамп майже підписав цей указ всього через кілька днів після того, як став президентом. Однак підписання було відкладено для внесення змін з боку федеральних агентств і консультацій з експертами.

Теми: Трамп США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп закликав Україну і Росію до миру 12 травня 2017, 02:10
Білий дім розлючений брехнею РФ та публікацією фото Трампа і Лаврова – ЗМІ 11 травня 2017, 19:26
У Кремлі побачили "гарний привід" для зустрічі Путіна з Трампом 11 травня 2017, 13:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: екологічна ситуація на Донбасі вкрай небезпечна
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією
ЗМІ: У заступника Кличка – фальшивий диплом
День в АТО: 25 обстрілів, один загиблий та четверо поранених
Усі новини
Маки пам’яті

Як народжувалася традиція

Comic Con

Учасники Comic Con розповідають, як підготуватися до фестивалю