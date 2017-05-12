Конгрес США допустив виділення фінансової допомоги Україні в 2018 році

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П'ятниця, 12 травня 2017, 06:01

Голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.

Про це він заявив 11 травня в Києві в ході зустрічі делегації членів Конгресу США з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Те, що відбувається в Україні, впливає на весь світ. Якщо ми не зупинимо Путіна і російську агресію тут, то вона пошириться всюди", - зазначив Маккол.

Він додав, що США підтримують Україну з самого початку агресії Росії і готові продовжувати підтримку.

"Ми будемо розглядати виділення бюджетних асигнувань цього регіону в 2018 році", - сказав Маккол.

Радіо Свобода

Теми: США Україна
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