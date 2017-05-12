ЗМІ: Винищувач РФ пролетів в 6 метрах від корабля ВМС США

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П'ятниця, 12 травня 2017, 06:46

Російський винищувач СУ-27 пролетів приблизно в 6 метрах від розвідувального літака США P-8A Poseidon.

Про це повідомляє NBC.

За словами прес-секретаря Військово-морських сил США в Європі Памели Кунце, інцидент стався 9 травня над Чорним морем. ВМС США виконував звичайні операції в міжнародному просторі.

Кунце зазначила, що завдяки професіоналізму пілота США зближення з літаком РФ закінчилося благополучно.

Вона підкреслила, що літаки і кораблі ВМС США регулярно взаємодіють з російськими судами і літаками в міжнародних водах.

Теми: Росія США
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