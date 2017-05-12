Доба в АТО: Бойовики били 53 рази, двоє військових загинули

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П'ятниця, 12 травня 2017, 07:10

За минулу добу зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних Сил України з боку бойовиків. В результаті двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, шестеро отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 і 82 мм сепаратисти обстрілювали українські опорні пункти поблизу Авдіївки і Луганського. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по силах АТО в районі Пісків, Новолуганського і Новгородського. Біля Майорська і Верхньоторецького терористи били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку пізно ввечері бойовики з автоматичних станкових гранатометів били по українських силах в Новозванівці, а біля Валуйського - зі стрілецької зброї.

Найбільше число обстрілів бойовики здійснили на Приморському напрямку. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь терористів неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлопіля. Там бойовики в основному використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, озброєння БМП. З такого ж озброєння і 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по українських підрозділах в районі Мар'їнки. Також біля Мар'їнки і Лебединського "працював" снайпер.

Теми: АТО Донбас
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