На заході – сильні дощі, у центрі й на півдні – небезпека пожеж

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П'ятниця, 12 травня 2017, 09:18

Вдень 12 травня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильні дощі, грози.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Водночас, у центральних (окрім Вінницької), Херсонській, Харківській областях у п’ятницю переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як відомо, щонайменше до середини травня синоптики прогнозували переважно прохолодну погоду в Україні.

Теми: погода
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