Безвіз Україні нададуть ще понад 35 країн Латинської Америки та Азії

308 переглядів
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 10:02

Понад 35 країн Латинської Америки та Азії автоматично введуть безвізовий режим для України після ухвалення відповідної угоди з Євросоюзом.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідолмяє "Економічна правда".

"Ще одна приємна новина: понад 35 країн Латинської Америки та Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки та Азії", - наголосив він.

За словами Порошенка, громадяни України також отримають можливість подорожувати без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну, адже ці держави є частиною Шенгенської зони.

Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

Теми: візи Порошенко Європа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією 11 травня 2017, 23:58
Порошенко: 11 червня запрацює "безвіз", я виконав одну з обіцянок 11 травня 2017, 11:33
ЄС ЗАВЕРШИВ СХВАЛЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ УКРАЇНИ 11 травня 2017, 11:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 12 травня. П'яний Луценко у Франкфурті та Луценко-генпрокурор
Доба в АТО: Бойовики били 53 рази, двоє військових загинули
Геращенко: екологічна ситуація на Донбасі вкрай небезпечна
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією
Усі новини
З коліс

З Оболоні на Бессарабку на електробайку

На власному досвіді

Десять років працювати стюардом