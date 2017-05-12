Безвіз Україні нададуть ще понад 35 країн Латинської Америки та Азії

Понад 35 країн Латинської Америки та Азії автоматично введуть безвізовий режим для України після ухвалення відповідної угоди з Євросоюзом.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідолмяє "Економічна правда".

"Ще одна приємна новина: понад 35 країн Латинської Америки та Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки та Азії", - наголосив він.

За словами Порошенка, громадяни України також отримають можливість подорожувати без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну, адже ці держави є частиною Шенгенської зони.

Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.