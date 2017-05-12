Бойовики обстріляли Станицю Луганську: згорів будинок

В ніч на 12 травня незаконні збройні формування обстріляли житловий сектор Станиці Луганської: згорів житловий будинок, 1 військовослужбовець зазнав поранень у Попаснянському районі.

Про це повідомляє сайт Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що ввечері внаслідок ворожого обстрілу наших позицій поблизу села Новозванівка з автоматичних гранатометів поранено бійця.

Також у результаті обстрілу зайнявся житловий будинок у смт Станиця Луганська.

Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 5 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування.

Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувалися 120-мм міномети, БМП і автоматичні гранатомети.

У напрямку села Валуйське Станично-Луганського району противник тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українська правда