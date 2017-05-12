РФ назвала "вітанням" зближення свого літака з американським

1834 перегляди
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 12:11

Російське Міністерство оборони назвало "маневром вітання" зближення свого винищувача з американським літаком-розвідником над Чорним морем.

Про це повідомили російській службі "Бі-бі-сі" у Міноборони РФ, коментуючи повідомлення американської сторони про перехоплення їхнього розвідника Росією.

За твердженням російського відомства, інцидент стався 9 травня близько 12:00 за московським часом: Росія виявила над нейтральними водами Чорного моря "повітряну ціль", що наближалася до кордону.

Для перехоплення в повітря підняли винищувач Су-30, пілот якого й повідомив, що невідомий об'єкт – американський літак-розвідник P8A "Посейдон".

"Російський винищувач виконав маневр "привітання" американських пілотів, після чого американський літак-розвідник змінив маршрут польоту убік віддалення від кордону з Росією", – заявили в російському оборонному відомстві.

У Міноборони РФ не уточнили, у чому саме полягає суть такого вітання.

Раніше телеканал NBC повідомив, що російський винищувач пролетів на відстані 6 метрів від розвідувального літака ВМС США, коли той виконував штатне завдання. Зближення завершилося благополучно.

Теми: Росія США Чорне море
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ хоче завадити інтеграції України в західні структури – розвідка США 12 травня 2017, 10:45
Трамп зустрівся з Лавровим на прохання Путіна 12 травня 2017, 08:35
ЗМІ: Винищувач Росії пролетів за 6 метрів від літака ВМС США 12 травня 2017, 06:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб
Суд залишив Мартиненка на свободі
Активісти: ВР може наступного тижня встановити контроль ГПУ над НАБУ
Мартиненко заявляє про стеження за ним
Усі новини
Питна вода

У Києві створили карту працюючих бюветів

Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька