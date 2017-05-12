В Україні змогли працевлаштуватися лише 41% переселенців – звіт

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П'ятниця, 12 травня 2017, 13:17

Зайнятість є однією з ключових проблем, що постають перед внутрішньо переміщеними особами.

Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції.

Вказується, що лише 41,5% ВПО, у порівнянні з 60,1% до переміщення, вдалося знайти роботу у новому місці.

"Зниження рівня зайнятості після переміщення становить близько 20%. При цьому 27,6% респондентів виявилися безробітними, а 30,9% ВПО заявляють, що не мають потреби у роботі, оскільки отримують пенсію по інвалідності чи за віком, або перебувають у відпустці для догляду за дитиною", - сказано у звіті.

 

Водночас вказується, що зайнятість внутрішньо переміщених осіб у новому місці проживання збільшилася у порівнянні із дослідженнями проведеними раніше (39,7% у вересні 2016 року та 35,1% у березні-червні 2016 року).

"Проте вона залишається досить низькою у порівнянні з рівнем зайнятості до переміщення", - сказано у звіті.

Водночас майже всі внутрішньо переміщені особи (96,5%), повідомили, що вони перебувають на обліку в органах соціального захисту Міністерства соціальної політики.

Серед них більше жінок ніж чоловіків. Більшість домогосподарств ВПО (61%) складається з двох або трьох осіб.

 

Звіт складався на основі особистих інтерв’ю та телефонного опитування респондентів у березні 2017 року.

Українська правда

Теми: міграція Донбас Україна
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