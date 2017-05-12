Прокурор: Якщо Мартиненка влаштує 12 років в’язниці, угода можлива

Екс-депутат Верховної Ради Микола Мартиненко міг би укласти угоду зі слідством про визнання провини.

Про це заявив прокурор 4-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов з іронією у перерві в засіданні апеляційного суду.

Він зазначив, що аби укласти угоду зі слідством про визнання винуватості, підозрюваний повинен, за КПК, дати свідчення на інших осіб.

"Якщо ми інкримінуємо пану Мартиненку організацію цього злочину, то на кого він може дати свідчення?.. Ланки злочинної організації більш низькі можуть дати свідчення закріплюючі, але розглядати угоду з організатором злочинної організації – навряд чи можливо у даній ситуації", – сказав прокурор риторично.

На запитання "тобто угоду зі слідством Мартиненко, навіть якщо захоче, не зможе укласти?" Перов відповів з усмішкою:

"Ну, якщо його влаштує 12 років позбавлення волі, ми можемо укласти таку угоду".

Андрій Перов

Перов зазначив, що деякі виступи в суді у п’ятницю не стосувалися ані апеляційної скарги, ані суті справи, а натомість були політичні заяви та гасла.

Між тим, у САП переконані, що Мартиненко може мати вплив на представників правоохоронних органів – прокуратури, суду. Бо до нього звертаються з проханнями інші підозрювані, і їхні питання вирішуються.

У СІЗО у нього був би обмежений доступ до засобів зв’язку, наголосив Перов.

Він нагадав, що слідчі виявили листи до секретаря Мартиненка, які вказують на його впливовість:

"Це листи, які надходили на електронну пошту (секретаря Мартиненка – ред.) вже як звіти про виконану роботу: ми здійснили стільки-то коментарів, ми здійснили таку-то риторику, на таких-то площадках. Тобто це вже звіти були практично – ми не аналізували окремі акаунти. Це вже звіти людині, яка, як ми думаємо, це замовляла".

У прокуратури немає інформації про кількість ботів, які працювали на Мартиненка: "Там звіти про кількість коментарів, про результативність, про схилення до певних тез, розмови про домінацію над іншими коментаторами тощо. Про точну кількість ми говорити не можемо".

"Ці звіти отримано з електронної пошти секретаря пана Мартиненка, яка знаходилася на вилученій техніці", – сказав Перов і і уточнив, що йдеться про публікації в соцмережах.

У свою чергу, Мартиненко заявив журналістам: "У мене мета – довести, що всі ці звинувачення безпідставні. Тому в мене немає вибору, крім як співпрацювати (зі слідством)".

Микола Мартиненко

Зрештою, Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про взяття Мартиненка на поруки нардепами.

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня. За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Олена Рощенко, УП