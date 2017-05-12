Суд відкрив провадження за позовом Артеменка до Порошенка

1394 перегляди
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 13:28

У Вищому адміністративному суді України від 11 травня відкрили провадження за позовом позафракційного народного депутата Андрія Артеменка до президента Петра Порошенка про скасування указу глави держави в частині припинення його громадянства.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в прес-службі ВАСУ.

"11 травня ВАСУ відкрито провадження в адміністративній справі за позовом до президента України - Порошенка Петра Олексійовича, треті особи, які заявлять самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Комісія при президенті України з питань громадянства, Державна міграційна служба України про визнання незаконним та скасування указу президента України від 29 квітня 2017р №119/2017 в частині припинення громадянства України Артеменка Андрія Вікторовича", – повідомили в суді

У прес-службі розповіли, що адміністративний позов надійшов до ВАСУ від представника нардепа Леоніда Сівакова, а позивачем є сам Артеменко.

У ВАСУ зазначили, що президенту України в 5-денний термін з моменту отримання копії постанови пропонується надати письмові заперечення проти позову.

"Справа буде розглядатися колегією у складі п'яти суддів. Головуючий суддя Ігор Олендер", – повідомили в прес-службі суду.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президентПорошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду, поки парламент не прийме відповідну постанову.

Як відомо, в лдютому газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Теми: Порошенко громадянство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Україна працює над залученням лоукостів в країну 12 травня 2017, 01:53
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією 11 травня 2017, 23:58
Артеменко просить ВАСУ повернути йому громадянство 11 травня 2017, 14:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ закликає Раду не голосувати за зміни до КПК про закриття справ
Перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 мільярдів гривень - ЗМІ
За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб
Суд залишив Мартиненка на свободі
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька

Діти

Як садок може допомогти дитині здобути впевненість у собі?