Чверть переселенців не хоче вертатися на старе місце проживання

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П'ятниця, 12 травня 2017, 13:50

1% тимчасово переміщених осіб мають наміри повернутися до колишнього місця проживання в найближчому майбутньому.

Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції.

Більшість ВПО відзначають, що планують повернутися після завершення конфлікту (39%); 17% відзначають, що, можливо, повернуться в майбутньому, 26% респондентів висловили намір не повертатися.

 

"Коли ВПО запитали про їхні плани на найближчі три місяці, більшість ВПО (79%) відповіли, що залишаться у нинішньому місці проживання", - сказано у звіті.

 

Звіт складався на основі особистих інтерв’ю та телефонного опитування респондентів у березні 2017 року.

Українська правда

Теми: переселенці Україна
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