Аеропорт "Київ" закривається на ремонт

З другої половини 14 травня до вечора 24 травня 2017 року аеропорт "Київ" буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Про це нагадує прес-служба КМДА.

Зазначається, що на час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть відправлення та прийом рейсів до аеропорту "Бориспіль".

Раніше в аеропорту "Київ" (Жуляни) пояснювали, що нинішня зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою.

Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стан ЗПС.

Українська правда