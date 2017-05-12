ГПУ кілька разів допитувала суддю у справі Януковича

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П'ятниця, 12 травня 2017, 16:05

Генеральна прокуратура кілька разів допитувала головуючого у справі колишнього президента Віктора Януковича суддю Оболонського районного суду Києва Владислава Дев'ятка.

Про це він сказав на засіданні першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, передають у п'ятницю "Українські новини".

"Безпосередньо проти мене вже 3 роки триває досудове розслідування... Кілька разів Генпрокуратура мене допитувала, бралася інформація про моїх телефонних дзвінках", - повідомив Дев'ятко.

Він зазначив, що був допитаний в рамках розслідування винесення Оболонським райсудом рішень про позбавлення водійських прав активістів Автомайдану в кінці 2013 – початку 2014 року.

За словами Дев'ятко, Генпрокуратура не повідомляла йому про підозру і не встановила ознак кримінальних правопорушень у його діях.

Він також стверджує, що ніхто на нього не тиснув при розгляді справ проти активістів Євромайдану.

"Якщо був би тиск, я б повідомляв про це правоохоронним органам", – заявив суддя.

Дев'ятко також заперечує, що як глава Оболонського суду тиснув на інших суддів.

Теми: Янукович суд Генпрокуратура Євромайдан
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