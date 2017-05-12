У Дніпрі відкрили найбільший комплекс пам'яті загиблих героїв

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П'ятниця, 12 травня 2017, 16:11

12 травня в Дніпрі відкрили Алею Героїв у сквері біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Про це у п'ятницю повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

Алея стала наймасштабнішим в Україні меморіальним комплексом, присвяченим загиблим під час Революції Гідності АТО героям.

Вказується, що на відкриття оновленої алеї прийшли тисячі людей, які вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання.

На стелах на Алеї пам'яті увічнені 503 героя Дніпропетровщини, які загинули в боротьбі за свободу і Незалежність України.

 
фото: dnepr.com
 
 
 
ФОТО: DNEPR.COM
 
ФОТО: DNEPR.COM

Діти випустили в небо білі кулі, колони військових пройшли урочистим маршем, після чого люди поклали квіти до стел з фотографіями загиблих бійців.

Як відомо, Український інститут національної пам’яті порахував кількість військових поховань в Україні.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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