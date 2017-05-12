Вихідні в Україні будуть прохолодними й дощовими
У суботу, 13 травня, у східних та південно-східних областях України без суттєвих опадів, на решті території дощі.
На Закарпатті та в Карпатах буде сильний дощ, попереджає Український гідрометцентр.
У неділю, 14 травня, дощі з грозами прогнозують на всій території країни.
Обидва дні буде прохолодно, лише на півдні й південному сход трохи тепліше.
13-14 травня на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м над фактичними рівнями станом на 8 ранку 12 травня без загрози негативних наслідків.
У місцях сильних злив на малих водотоках у вихідні можливі додаткові швидкоплинні підвищення рівнів води до 1 м.
Уже в понеділок на всій території країни, за винятком Донбасу, прогнозують суху погоду й потепління на кілька градусів.
Далі, у вівторок, знову очікують дощів, а в середу й похолодання за переважно ясної погоди.
Києву вже після вихідних прогнозують по два більш теплих (понеділок-вівторок) і два сонячних (понеділок та середа) дні.
Станом на 15:00 п`ятниці, 12 травня, температура повітря становила 17.4 градуса.
Олена Рощенко, УП
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