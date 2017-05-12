Вихідні в Україні будуть прохолодними й дощовими

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П'ятниця, 12 травня 2017, 16:19

У суботу, 13 травня, у східних та південно-східних областях України без суттєвих опадів, на решті території дощі.

На Закарпатті та в Карпатах буде сильний дощ, попереджає Український гідрометцентр.

У неділю, 14 травня, дощі з грозами прогнозують на всій території країни.

Обидва дні буде прохолодно, лише на півдні й південному сход трохи тепліше.

Погода 13 травня
Погода 13 травня

13-14 травня на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м над фактичними рівнями станом на 8 ранку 12 травня без загрози негативних наслідків.

У місцях сильних злив на малих водотоках у вихідні можливі додаткові швидкоплинні підвищення рівнів води до 1 м.

Погода 14 травня
Погода 14 травня

Уже в понеділок на всій території країни, за винятком Донбасу, прогнозують суху погоду й потепління на кілька градусів.

Прогноз на 15 травня
Прогноз на 15 травня

Далі, у вівторок, знову очікують дощів, а в середу й похолодання за переважно ясної погоди.

Києву вже після вихідних прогнозують по два більш теплих (понеділок-вівторок) і два сонячних (понеділок та середа) дні.

Погода у Києві
Погода у Києві

Станом на 15:00 п`ятниці, 12 травня, температура повітря становила 17.4 градуса.

Олена Рощенко, УП

 

Теми: погода
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