Артеменко через позбавлення громадянства хоче засудити Луценка

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П'ятниця, 12 травня 2017, 16:40

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії генерального прокурора Юрія Луценка, який, за словами адвокатів, ініціював припинення українського громадянства депутата.

Про це повідомив адвокат Артеменко Леонід Сиваков, передають Українські новини.

"Просимо суд визнати протиправними дії Луценка з ініціювання припинення громадянства Артеменко", - сказав він.

За словами Сивакова, Луценко перевищив свої повноваження, які регламентуються ст. 9 закону "Про прокуратуру".

Адвокат вважає, що генпрокурор не має права звертатися до Державної міграційної служби та комісії з питань громадянства при президентові з проханням розглянути припинення громадянства кого-небудь.

Судове засідання по даному позову призначено на 29 травня.

Як відомо, раніше Артеменко попросив Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата.

29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

У березні 2017 року Луценко заявив, що комісія з питань громадянства може розглянути питання позбавлення Артеменка українського громадянства і внести президенту Петру Порошенку рекомендацію позбавити депутата українського громадянства.

Теми: Луценко громадянство
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