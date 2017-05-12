Порошенко майже після року мовчання поговорить з пресою

2631 перегляд
1
П'ятниця, 12 травня 2017, 16:46

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію у неділю 14 травня.

Про це свідчить інформація у розділі "анонси" на сайті президента України".

Вказується, що прес-конференція буде проводитися з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.

Прес-конференція повинна розпочатися о 15:00 в Адміністрація президента (вул. Банкова, 11).

Як відомо, востаннє Петро Порошенко давав відкриту прес-конференцію ще 3 червня 2016 року.

Українська правда

Теми: Порошенко ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд відкрив провадження за позовом Артеменка до Порошенка 12 травня 2017, 13:28
Порошенко: Україна працює над залученням лоукостів в країну 12 травня 2017, 01:53
Порошенко: Україна остаточно оформила розлучення з Росією 11 травня 2017, 23:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.76.66.---samal12.05.2017 17:33
Повільно, наполегливо розвів кремлівських цуценят.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі
Порошенко майже після року мовчання поговорить з пресою
Суд відмовився арештувати квартири та авто Мартиненка
ГПУ кілька разів допитувала суддю у справі Януковича
Усі новини
Порно

Порнографія в Україні: закон, заробіток, задоволення

Імена, історії, відео

Хто вийде на сцену другого півфіналу Євробачення-2017