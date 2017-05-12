В зоні АТО поранено українського бійця

З початку доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України і поранили одного українського військовослужбовця.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у Facebook.

"На Приморському напрямку незаконні збройні формування зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем обстрілювали наші опорні пункти поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Чермалика", - сказано у повідомленні.

"Окрім того, в районі Павлополя противник бив зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з артилерійських систем калібру 122 мм. Українських воїнів, які боронять Мар'їнку, ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів. Там же вів вогонь ворожий снайпер. А Красногорівка потрапила під вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку бойовики зранку били з протитанкового ракетного комплексу неподалік Зайцевого.

"На тій же ділянці фронту підрозділи російсько-терористичних військ з гранатометів відкривали вогонь в районі Новоселівки Другої, зі стрілецької зброї - поблизу Невельського. А наших захисників у Пісках обстріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, також гранатометів", - повідомили у штабі.

Вказується, що на Луганському напрямку зафіксовано найменше обстрілів.

"Однак один з опорних пунктів сил АТО, який розташований біля Кримського, противник обстріляв з гранатометів, 82-мм мінометів та артилерії калібру 122 мм. А біля Новотошківського незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах з гранатометів. Там же бив снайпер противника", - йдеться у повідомленні.

Українська правда