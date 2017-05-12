Поліція обіцяє співпрацювати із журналістами у справі Шеремета

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П'ятниця, 12 травня 2017, 20:53

Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

Про це в коментарі Громадському розповіли журналісти "Слідства.Інфо" Анна Бабінець і Дмитро Гнап, які є співавторами фільму-розслідування "Вбивство Павла".

"Ми не можемо розкривати, про що була зустріч. Одне вже можна сказати – позитив є і в самій зустрічі, і в тому, що ми попередньо домовились співпрацювати і обмінюватись, можливо, якимись даними, які можуть допомогти їм, і, можливо, щось нам повідомлять як журналістам", – сказав Гнап.

Крім того, очільник Нацполіції підтвердив журналістам, що оперативна група збиралась і переглядала фільм-розслідування "Вбивство Павла".

"Вони достатньо ретельно вивчили те, що викладено у фільмі. І зараз ми спілкуємось про те, яким саме чином ми могли б співпрацювати. Наразі ще не вирішено, якій формі буде ця співпраця", – зауважила Бабінець.

Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, із якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

11 травня Міністерство внутрішніх справ викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Теми: Справа Шеремета поліція ЗМІ
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