Голову Кілійської РДА та його спільницю затримали за корупцію

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П'ятниця, 12 травня 2017, 23:31

Голову Кілійської райдержадміністрації та його спільницю – головного спеціаліста, викрили на хабарництві.  

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

"Установлено, що спеціаліст вимагала понад 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди від особи за поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 2 га. Працівник державного органу повідомила, що всі дії та суму вона узгодила з керівником райдержадміністрації", - сказано у повідомленні.

Під час передачі другого траншу у 1300 доларів США співробітники прокуратури та поліції затримали спеціаліста – "посередника".

Водночас у голови райдержадміністрації в кабінеті знайшли та вилучили 500 доларів США раніше обумовленої суми.

Підозрюваних затримали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Одеській області.

Українська правда

Теми: Одеська область корупція
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