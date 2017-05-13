Радник Трампа пригрозив РФ відповідальністю за підтримку Асада

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Субота, 13 травня 2017, 00:53

Налагодження контактів між президентом США Дональдом Трампом і російською стороною не завадить американській адміністрації притягнути Москву до відповідальності за її деструктивну поведінку на Близькому Сході.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер, пише The New York Post.

"Що президент дав ясно зрозуміти, це що він буде протистояти деструктивній поведінці Росії, - такій, як підтримка кривавого режиму Асада в Сирії ... потурання Ірану і вкрай деструктивній політиці і стратегії, яку вона провоить на всьому Близькому Сході", - заявив Макмастер.

При цьому радник з нацбезпеки сказав, що президент і його уряд, в той же час, будуть "шукати області для співпраці" з Москвою.

Макмастер висловив думку, що цілий ряд проблем в галузі міжнародної безпеки буде легше врегулювати, якщо "Росія прийде до висновку, що найкращим чином просуванню її інтересів сприяє співпраця зі Сполученими Штатами та іншими країнами, для вирішення конфліктів, а не продовження їх".

Макмастер висловив упевненість в тому, що Трамп залишається прихильником ідеї притягнути Росію до відповідальності, незважаючи на недавню зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Лавров і Трамп не погоджували якісь "конкретні підходи" в Сирії під час їх зустрічі в середу, сказав Макмастер.

Теми: Трамп Росія США Сирія
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